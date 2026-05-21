Politique - 21/05/2026

Carburants: “Il est urgent de planifier la société de l’après pétrole”, estime Aurélie Trouvé, députée “La France insoumise”

Aurélie Trouvé, députée “La France insoumise”, était invitée sur le plateau de BFMTV, ce jeudi 21 mai. Elle s'est notamment exprimée sur la question des aides du gouvernement sur la hausse des prix...

Aides sur le carburant: Philippe Balard, porte-parole du “Rassemblement National”, qualifie de “mesurettes” les annonces du gouvernement

25 ans de la loi Taubira: le discours d'Emmanuel Macron en intégralité

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 21/05/2026

Un premier cas d'Ebola confirmé dans une zone contrôlée par le M23 en République démocratique du Congo

La flambée épidémique du virus a déjà fait 139 morts sur près de 600 cas probables, selon l'OMS. Source :...

Les Russes ont de plus en plus de mal à trouver une destination pour les vacances, faute de vols directs et de visas

Coupe du monde 2026 : en pleine épidémie d'Ebola, la sélection congolaise annule son stage de préparation en République démocratique du Congo

Faut-il Préférer les Laisses Électriques pour un Meilleur Contrôle de vos Chiens?



Lorsqu'il s'agit de promener nos animaux de compagnie, la question du choix de la laisse se pose souvent. De plus en plus de propriétaires de chiens s'interrogent sur l'efficacité et la sécurité des laisses électriques par rapport aux options traditionnelles. Dans cet article, nous examinerons les avantages et les inconvénients des laisses électriques pour vous aider à prendre la décision la plus éclairée.

Les Avantages des Laisses Électriques

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Source : https://laboutiquedeperlaetsimba.com/blogs/news/fa...

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