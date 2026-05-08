Politique - 08/05/2026

Nigeria : dix-huit bûcherons tués dans une attaque attribuée à Boko Haram

L’insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria, commencée en 2009, a fait plus de 40 000 morts et déplacé environ deux millions de personnes, selon l’ONU. Source :...

En RDC, au moins 36 personnes tuées par les rebelles des ADF depuis mardi dans le Nord-Est

Au Mali, plus de 30 morts dans deux attaques dans le centre du pays revendiquées par les djihadistes du GSIM

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 07/05/2026

Hantavirus sur un bateau de croisière : pourquoi les autorités sanitaires restent rassurantes sur le risque d'épidémie

L'identification, chez deux passagers du "MV Hondius", d'une souche du virus transmissible entre humains incite les autorités à redoubler de vigilance. Les spécialistes considèrent toutefois que le...

TV5 Monde interdit au Burkina Faso : comment les régimes au pouvoir dans les pays du Sahel musellent les médias

Foyer d'hantavirus sur un navire de croisière : l'origine de la contamination pourrait être antérieure au voyage

Optimiser l'Espace et le Confort avec les Dernières Chatières Innovantes



Dans notre quête d'offrir le meilleur espace de vie à nos animaux de compagnie, les chatières se sont révélées être des accessoires indispensables pour optimiser l'espace et le confort de nos amis félins. Ces petites portes spécialement conçues pour les chats sont plus qu'une simple ouverture dans votre maison ; elles sont l'innovation ultime pour la liberté et le bien-être de vos animaux.

Chez La Boutique de Perla et Simba, nous compre...

Source : https://laboutiquedeperlaetsimba.com/blogs/news/op...


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