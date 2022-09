Les champignons dits "magiques" contiennent généralement de la psilocybine et de la psilocine. Sont-ils autorisés en France ? Quels sont les risques associés à leur consommation ? Peut-on devenir dépendant.e ? Quelles précautions prendre si on choisit de se laisser tenter ? Que faire en cas de bad trip ? On vous explique tout.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/addictions/cham...