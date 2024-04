Les ados manquent de sommeil. Dès 11 ou 12 ans, ils rechignent à aller au lit, et, dans les années qui suivent, se couchent de plus en plus tard, notamment à cause des écrans. Ce qui n’est pas sans conséquences. Comment veiller au sommeil des ados ? De combien d’heures de sommeil un adolescent a besoin ? On fait le point avec la Dre Marie-Françoise Vecchierini, membre de l’INSV, neuropsychiatre et spécialiste du sommeil.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/ps...