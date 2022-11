Comment oser sortir de sa zone de confort ?

Un job, un amoureux et des amis autour de vous, un toit sur votre tête, un train-train quotidien qui ne vous donne pas vraiment de raison de vous plaindre. Quoi que… Ce petit confort dans lequel vous êtes installée finit par devenir un carcan trop étroit pour vous. Et si le moment était venu de vous échapper de votre fameuse “zone de confort”, pour retrouver plus de liberté ? Nos experts vous donnent 6 choses simples pour relever le défi de sortir de sa zone de confort.

