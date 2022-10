Quand la peau démange intensément et que des lésions cutanées apparaissent, on parle de prurigo. La maladie peut prendre deux formes : chronique ou aiguë. Le traitement de base comprend une crème corticoïde et des médicaments anti-histaminiques. De nouveaux produits par voie injectable vont arriver sur le marché.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...