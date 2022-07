Comprendre le syndrome de Stockholm

Ce phénomène psychologique observé chez les otages qui développent un sentiment d'empathie pour leur ravisseur, a été largement exploité au cinéma et mis en avant par les médias. Pas uniquement réservé aux faits divers, il peut également se retrouver dans diverses situations de la vie quotidienne, dès lors qu'il y a un bourreau et une victime. Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne et auteure, nous explique les mécanismes de ce syndrome.

