Vous n’aviez jamais entendu parler de l’union du scorpion ? Nous non plus. Et pourtant… Cette position sexuelle gagne à être connue ! Et rassurez-vous, elle n’implique aucun arachnide, comme nous l’explique Evelyne Dillenseger, sexologue clinicienne.

