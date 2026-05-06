Politique - 06/05/2026

"Le chant du cygne ou le sursaut": devancés par Jean-Luc Mélenchon, les partisans d'une primaire à gauche ne s'avouent pas vaincus

Face à l'officialisation de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2027, les promoteurs de l'initiative "Front populaire 2027" ont martelé ce mardi la nécessité d'une primaire...

Présidentielle 2027: "Depuis 2022, il [Jean-Luc Mélenchon] a décidé qu'il voulait être candidat", soutient Clémentine Autain

"Plus jamais PS": la réponse d'Olivier Faure à un militant lors d'un meeting

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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International - 06/05/2026

Hantavirus sur un navire de croisière : "Ce n'est pas très contagieux de personne à personne", rassure une scientifique en chef à l'OMS

"On a la chance d'arriver au début d'une transmission donc on a beaucoup d'opportunité de la stopper dès maintenant", ajoute Sylvie Briand, mercredi sur franceinfo. L'OMS avait fait état mardi de...

Mesures d'isolement, inquiétude des passagers… Comment s'organise la vie à bord du bateau de croisière "MV Hondius" face à l'hantavirus ?

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Courir quand on a ses règles : bonne idée ou pas ?



Fatigue, crampes, peur des fuites… la période de règles est souvent perçue comme un frein. Mais la réalité est bien plus nuancée. Et parfois même surprenante.



Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ma...

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Santé / Bien-Être


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