Fatigue, crampes, peur des fuites… la période de règles est souvent perçue comme un frein. Mais la réalité est bien plus nuancée. Et parfois même surprenante.
Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ma...
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Politique - 06/05/2026
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Courir quand on a ses règles : bonne idée ou pas ?
Fatigue, crampes, peur des fuites… la période de règles est souvent perçue comme un frein. Mais la réalité est bien plus nuancée. Et parfois même surprenante.
Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ma...
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Santé / Bien-Être
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