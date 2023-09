La frigidité est un terme utilisé dans le langage courant pour décrire un manque de désir ou/et de plaisir sexuel. Si elle a souvent été plus associée à la femme, elle peut tout aussi bien concerner les hommes. Définition, symptômes, causes et solutions avec Diane Deswarte ; sexologue et fondatrice du Club Kamami, un espace de dialogue et de consultation en sexologie.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/troubles-...