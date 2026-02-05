Politique - 05/02/2026

"Ça fait neuf ans que je suis là, c’est long pour les gens": Emmanuel Macron relativise l’expression "c’est la France à Macron"

Le président de la République a également assuré n'être "pas encore aux regrets" à plus d'un an de la prochaine échéance présidentielle, lors d'une interview à Brut diffusée ce jeudi. Source :...

"C'était un peu ubuesque": une maire du Doubs empêchée d'être tête de liste aux municipales à cause d'une loi sur la parité

Emmanuel Macron s'interroge sur une possible interdiction des jeux vidéo pour les mineurs de moins de 15 ans

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17
La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 04/02/2026

En Egypte, les libertés fondamentales ont été "étouffées" par le pouvoir en 2025, dénonce l'ONG Human Rights Watch

Le pays dirigé par Abdel Fattah al-Sissi compte des dizaines de milliers de prisonniers politiques, militants, journalistes et figures de l'opposition dans ses prisons, d'après les estimations de...

Au Maroc, plus de 100 000 personnes évacuées préventivement face aux intempéries et au risque d'inondations

Human Rights Watch s'inquiète de "l'assaut généralisé" de Donald Trump "contre les piliers de la démocratie", dans son rapport annuel sur les droits humains

Hypertension artérielle : quels thés choisir pour protéger son cœur ?



Le thé peut-il vraiment aider à protéger le cœur quand on a une tension un peu trop élevée ? Oui, à condition de bien comprendre ses effets et de faire les bons choix.



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...

Santé / Bien-Être


