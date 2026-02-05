Le thé peut-il vraiment aider à protéger le cœur quand on a une tension un peu trop élevée ? Oui, à condition de bien comprendre ses effets et de faire les bons choix.
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...
|
Politique - 05/02/2026
"Ça fait neuf ans que je suis là, c’est long pour les gens": Emmanuel Macron relativise l’expression "c’est la France à Macron"
|
Hypertension artérielle : quels thés choisir pour protéger son cœur ?
Le thé peut-il vraiment aider à protéger le cœur quand on a une tension un peu trop élevée ? Oui, à condition de bien comprendre ses effets et de faire les bons choix.
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...
Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Santé / Bien-Être
Dans la même rubrique :