Réouverture du détroit d'Ormuz, cessez-le-feu, négociations à venir… Ce que l'on sait de l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran

le président américain, à la Maison Blanche, à Washington, le 14 juin 2026. (KENT NISHIMURA / AFP)Enfin un accord de paix durable ? Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus lundi 15 juin à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban. Une cérémonie de signature est prévue vendredi à Genève, en Suisse. Déclenchée le 28 février par des frappes américano-israéliennes, la guerre a embrasé la région et fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban.Cet accord a été annoncé lundi matin par le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, médiateur clé dans le conflit. Washington et Téhéran ont confirmé l'information peu après. "L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais finalisé", a écrit le président américain, Donald Trump, sur son réseau Truth Social(Nouvelle fenêtre). Franceinfo vous résume ce que l'on sait de cet accord.