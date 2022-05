Vous avez des difficultés à marcher, à monter et à descendre des escaliers sans souffrir au niveau de la fesse, d'un pli de l'aine, de la cuisse ? Consultez rapidement votre médecin pour déterminer la cause de ces douleurs et retrouver rapidement votre mobilité.

