Vous avez soudainement été pris de vomissements incontrôlables et découvrez, une fois revenu(e) à vous-même, la présence de sang rouge ou noirâtre. Ce sang peut être présent en plus ou moins grande quantité et accompagné, ou non, de caillots. Faut-il s'en inquiéter ? Comment réagir ?

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...