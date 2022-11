La nuit tombe de plus en plus tôt, les guirlandes ont pris leurs quartiers en ville, le froid nous glace... Pas de doute, c'est la saison du vin chaud ! Cette boisson réconfortante et parfumée se partage entre amis - à la montagne, ou non. Quelle est sa recette originelle ? Quels peuvent-être ses bienfaits ?

Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...