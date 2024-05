Comportements répétitifs et pensées obsédantes : les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) sont très handicapants au quotidien chez un enfant et bouleversent souvent la vie familiale. Comment les dépister ? Qui consulter ? Quels sont les traitements ? Réponses de la Dre Hélène Denis, psychiatre pour enfants et adolescents.

