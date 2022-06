Paralysie du sommeil : la comprendre pour mieux la vivre

Près d'une personne sur cinq aurait déjà vécu un épisode de paralysie du sommeil au cours de sa vie, et pour une petite partie d'entre elles, ces épisodes sont récurrents. Aussi angoissante et terrifiante puisse-t-elle être, cette paralysie est heureusement totalement bénigne. A quoi est-elle due ? Comment réagir quand elle survient ? Peut-on les prévenir ? Les réponses d'Hélène Combres neurologue et somnologue sur l’île de la Réunion.

