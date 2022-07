Paralysie : quelles peuvent être ses causes ?

Lorsqu'un ou plusieurs muscles n'est plus en capacité de bouger, et quelle qu'en soit la cause, on parle de paralysie ou de plégie. Il existe un grand nombre de paralysies différentes, qui peuvent être classifiées en fonction de leur localisation ou de leur étiologie. Paraplégie, tétraplégie, paralysie cérébrales, paralysie faciale : à quoi sont-elles dues ? Peuvent-elles être soignées ? Le Professeur Pierre Lemarquis, neurologue, neurophysiologiste et neuropharmacologue, répond à nos questio...



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...