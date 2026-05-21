Peur du tunnel en voiture : pourquoi elle survient et comment la surmonter



Pour certaines personnes, traverser un tunnel en voiture peut déclencher une véritable angoisse. D’où vient cette peur et comment la gérer pour conduire plus sereinement ?



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/stress...

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Santé / Bien-Être


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