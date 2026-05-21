Pour certaines personnes, traverser un tunnel en voiture peut déclencher une véritable angoisse. D’où vient cette peur et comment la gérer pour conduire plus sereinement ?
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/stress...
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Politique - 21/05/2026
Guerre au Moyen-Orient: Jean-Yves Le Drian estime que l'on a "quitté le surplace"
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Peur du tunnel en voiture : pourquoi elle survient et comment la surmonter
Pour certaines personnes, traverser un tunnel en voiture peut déclencher une véritable angoisse. D’où vient cette peur et comment la gérer pour conduire plus sereinement ?
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/stress...
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Santé / Bien-Être
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