Bagues, gouttières, chirurgie… Comment aligner ses dents ?

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Dents qui se chevauchent, sourire irrégulier, difficultés à mâcher… Les dents mal alignées peuvent gêner le quotidien. Heureusement, il existe des solutions pour y remédier !



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...

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Santé / Bien-Être


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