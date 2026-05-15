Dents qui se chevauchent, sourire irrégulier, difficultés à mâcher… Les dents mal alignées peuvent gêner le quotidien. Heureusement, il existe des solutions pour y remédier !
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...
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Politique - 15/05/2026
Au Sénégal, un Français en détention pour « actes contre-nature » depuis le 14 février
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Bagues, gouttières, chirurgie… Comment aligner ses dents ?
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Santé / Bien-Être
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