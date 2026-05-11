Meilleur multivitamines : 7 produits analysés par un expert (2026)

Vous vous sentez fatigué dès le réveil, votre peau tire un peu, et vous culpabilisez sur votre alimentation qui n'est pas toujours irréprochable ? Vous êtes loin d'être seul. Les multivitamines font partie des compléments alimentaires les plus vendus en France et en Europe, et pour cause : entre les sols agricoles appauvris, les modes de vie à 100 à l'heure et les régimes alimentaires parfois un peu bancals, combler ses besoins quotidiens en vitamines...



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