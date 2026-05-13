La carotte ne donne pas seulement bonne mine. C’est aussi une formidable alliée pour limiter la sensation de faim, surtout si on la mange crue. On vous explique pourquoi.
Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/coaching-minc...
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Politique - 13/05/2026
Hantavirus: Stéphanie Rist, une ministre de la Santé en première ligne face à une potentielle crise
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Voici pourquoi croquer une carotte peut calmer la faim rapidement
La carotte ne donne pas seulement bonne mine. C’est aussi une formidable alliée pour limiter la sensation de faim, surtout si on la mange crue. On vous explique pourquoi.
Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/coaching-minc...
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Santé / Bien-Être
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