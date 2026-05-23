Peut-on mélanger charbon actif et probiotiques sans risque ?



Ballonnements, digestion difficile, inconfort intestinal… Le charbon actif et les probiotiques sont souvent les premiers réflexes. Mais peut-on les prendre ensemble sans risque ?



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...

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Santé / Bien-Être


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