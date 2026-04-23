Une prise de sang qui tombe, et surprise : votre glycémie à jeun est un peu élevée… alors que vous n’avez rien mangé. Faut-il s’inquiéter ? Pas forcément.
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...
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Politique - 23/04/2026
FORUM BFMTV - Prix des carburants: “La marge de Total depuis le début de la crise a été multipliée par quatre”, dénonce François Kalfon, député européen PS
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Pourquoi ma glycémie augmente alors que j'ai rien mangé ?
Une prise de sang qui tombe, et surprise : votre glycémie à jeun est un peu élevée… alors que vous n’avez rien mangé. Faut-il s’inquiéter ? Pas forcément.
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...
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Santé / Bien-Être
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