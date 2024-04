Le diagnostic vient de tomber : l’un de vos parents est atteint de la maladie d’Alzheimer. Cette forme de démence ne peut malheureusement pas être soignée et affecte progressivement les fonctions cognitives des personnes concernées qui perdent petit à petit possession de leur corps et de leur mémoire. Comprendre leur ressenti permet de mieux les soutenir et les accompagner au quotidien.

