Le yoga est une pratique ancestrale de bien-être et de détente fondée sur la libération des chakras pour dénouer les tensions psychophysiques. Ses bénéfices sur la santé mentale et physique sont nombreux. Bienfaits, dangers, tarifs, différents types de yoga, prix d’un cours… On fait le point avec une experte.

Source : https://www.santemagazine.fr/medecines-alternative...