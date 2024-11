On ne le voit pas, on ne le sent pas, et pourtant, le radon est un gaz radioactif naturel présent partout. La prévention destinée à réduire le risque lié au radon vise les habitations privées, car il est parfois dangereux. Alors, faut-il en avoir peur ? Quelles sont les conséquences de l’inhalation de radon à long terme ?

