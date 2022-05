Raja, champion européen de la distribution d'emballages, maintient une croissance organique à deux chiffres

Le groupe familial, diversifié dans la fourniture et mobilier de bureau et les équipements industriels, a vu son chiffre d'affaires passer de 730 millions d'euros en 2019 à 1,2 milliard en 2021. Sa croissance organique a été de 10,5 % sur un an en 2020 et de 13 % l'année dernière. Sa présidente, Danièle Kapel-Marcovici, n'exclut pas de nouvelles opérations de croissance externe.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/service...