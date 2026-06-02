Politique - 02/06/2026

Violences à l'école et dans le périscolaire: la proposition de loi post-Bétharram adoptée à l'unanimité par les députés

Ce lundi 1er juin, les députés ont adopté à l'unanimité la proposition de loi visant à lutter contre les violences exercées sur les enfants à l'école et dans le périscolaire, rédigée dans le sillage...

Sébastien Chenu, vice-président du RN, dénonce “une clochardisation de la justice”

Violences après la victoire du PSG: Sébastien Chenu, vice-président du RN, veut “responsabiliser les familles”

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 01/06/2026

Emmanuel Macron et le président rwandais Paul Kagame inaugurent mardi un mémorial à Paris en hommage aux victimes du génocide des Tutsis

Baptisé "L'Archive", ce mémorial a été conçu par l'artiste Grada Kilomba. La cérémonie prévue pour l'inauguration "poursuit le processus mémoriel et de réconciliation engagé depuis plusieurs années...

REPORTAGE. "C'est compliqué, ça m'inquiète trop" : par crainte d'une épidémie d'Ebola, des familles désormais séparées par la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez recevra son homologue algérien lundi à Paris, une nouvelle étape pour le réchauffement des relations diplomatiques avec Alger

Tendances Mode et Innovation: Les Lunettes Qui Vous Changent la Vie



Dans le monde en constante évolution de la mode et de la technologie, il est fascinant d'observer comment ces deux univers se rencontrent pour créer des objets du quotidien qui nous changent la vie. Les lunettes ne font pas exception à cette règle, car elles passent du statut d'accessoire fonctionnel à celui de véritable bijou technologique. À travers cet article, nous allons explorer les dernières innovations en matière de lunettes et comment elles s'intègrent dans notre style de vie moderne...

Source : https://myglobalstore.net/blogs/news/tendances-mod...


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