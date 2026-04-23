Politique - 23/04/2026

FORUM BFMTV - Prix des carburants: “La marge de Total depuis le début de la crise a été multipliée par quatre”, dénonce François Kalfon, député européen PS

BFMTV propose un nouveau numéro du FORUM BFMTV : "Iran : les Français face à la guerre" présenté par Maxime Switek. La chaîne consacre une soirée spéciale pour permettre à des citoyens, des...

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Alain Duhamel et Chloé Ridel, eurodéputée PS, débattent du programme présidentiel du PS

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 24/04/2026

Des dizaines de milliers de Somaliens chassés de chez eux par la sécheresse, alerte l'ONU

Ce nombre pourrait atteindre les 300 000 sur tout le territoire prévient l'Organisation internationale des migrations. Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/somalie/de...

L'écrivain Kamel Daoud dénonce "un procès politique" après sa condamnation en Algérie

La ministre de la Culture rappelle son "attachement indéfectible à la liberté de création" après la condamnation de l'écrivain Kamel Daoud en Algérie

Tendances actuelles en parfumerie : Quels parfums homme et femme choisir ?



L'univers des fragrances est en constante évolution, et cette année ne fait pas exception. Les tendances en parfumerie nous emmènent vers de nouvelles aventures olfactives, en quête de parfums qui racontent des histoires de parfums captivantes. Les amoureux des fragrances, hommes et femmes, cherchent des parfums qui non seulement les complètent, mais qui révèlent aussi leur essence personnelle. Alors, quels parfums pour homme et femme se démarquent ac...

Source : https://milleetunsillage.com/blogs/news/tendances-...


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