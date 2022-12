Tout savoir sur la rupture des ligaments croisés

Blessure fréquente et redoutée chez les sportifs, la rupture des ligaments croisés concerne en moyenne plus de 40 mille personnes chaque année. Les trois quarts d'entre elles se produisent pendant la pratique d'un sport et 16 milles environ sur les pentes enneigées. Comment la reconnaître ? La chirurgie est-elle systématique ? Quelle convalescence ? Les réponses du Dr Jean-Christophe Miniot, médecin du sport à la Clinique Drouot à Paris.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...