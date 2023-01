Votre chien tousse, a de la fièvre et présente des sécrétions anormales au niveau des yeux et de la truffe ? Il souffre certainement de la toux du chenil... Comment s'en assurer et prendre rapidement en charge les symptômes de cette infection des voies respiratoires ? On fait le point.

