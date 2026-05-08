Politique - 08/05/2026

Au Niger, la junte au pouvoir suspend une dizaine de médias français, dont RFI, l’AFP et France 24, accusés de « mettre gravement en péril l’ordre public »

La décision entre en vigueur immédiatement ont annoncé les autorités dans un communiqué lu à la télévision nationale. Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/08/...

Le PS accuse Boris Vallaud de "brutaliser ses partenaires", après l'annonce de son départ de la direction du parti

Jean-Luc Mélenchon, récession en France, Sophie la girafe … La semaine d'Arnaud Montebourg

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 09/05/2026

Le journaliste français Christophe Gleizes, détenu en Algérie, recevra sa première visite consulaire "dans les prochains jours"

Le reporter a été condamné en appel début décembre à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme". L'ambassadeur Stéphane Romatet, tout juste de retour dans le pays, va pouvoir lui rendre visite....

Paris à l'heure du cinéma nigérian avec la NollywoodWeek

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Alzheimer : le fromage est-il vraiment conseillé ?



Une étude suédoise suggère qu’une consommation accrue de fromages riches en graisses serait associée à un risque plus faible de démence. Plutôt une bonne nouvelle pour les Français… mais qu’en est-il réellement ? Éclairage avec Philippe Amouyel, professeur de santé publique au Centre hospitalier universitaire de Lille, directeur général de la Fondation Alzheimer et auteur du Guide anti-Alzheimer : les secrets d’un cerveau en pleine forme.



Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...

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Santé / Bien-Être


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