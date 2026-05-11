Politique - 11/05/2026

Carburants: "Quand Total redistribue en France une partie de ses bénéfices en plafonnant les prix sur le gazole, je pense que c'est une très bonne chose", estime Maud Bregeon

Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, était l'invitée du Face-à-Face de ce lundi 11 mai sur BFMTV et RMC.  Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/video...

EN DIRECT, hantavirus : après des « symptômes » de l’un des croisiéristes français rapatriés, le gouvernement veut « briser les chaînes de transmission »

Dominique de Villepin reconnaît avoir commis "une erreur" en acceptant deux statuettes en cadeau lorsqu'il était au Quai d'Orsay

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

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International - 11/05/2026

"[Retrouver] une relation apaisée et constructive avec l'Algérie" : Emmanuel Macron espère "une reprise" des liens avec la France

Emmanuel Macron a assuré, dimanche 10 mai, que la récente visite de sa ministre déléguée aux Armées Alice Rufo en Algérie marquait "le début" d'une "reprise" des relations avec la France, depuis le...

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Alzheimer : le fromage est-il vraiment conseillé ?



Une étude suédoise suggère qu’une consommation accrue de fromages riches en graisses serait associée à un risque plus faible de démence. Plutôt une bonne nouvelle pour les Français… mais qu’en est-il réellement ? Éclairage avec Philippe Amouyel, professeur de santé publique au Centre hospitalier universitaire de Lille, directeur général de la Fondation Alzheimer et auteur du Guide anti-Alzheimer : les secrets d’un cerveau en pleine forme.



Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...

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Santé / Bien-Être


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