"Maman, on zoue ?", "Oh le joli sien !", "Zules m'embête."... Le zozotement, ou zézaiement est un trouble fréquent chez les jeunes enfants. Heureusement, s'il ne s'atténue pas vers l'âge de 5 ou 6 ans, il est possible de le prendre en charge ! Éclairages d'Elodie Minghelli, orthophoniste.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...