La réforme 100 % Santé est opérationnelle sur tous les domaines concernés, visuels, auditifs et dentaires. S’équiper de prothèse n’est plus un luxe, mais un soin à la portée de tous. À condition qu’on vous en parle... La DGCCRF a révélé en juillet dernier que 72 % des magasins d’optique et d’audition contrôlés n’étaient pas conformes.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/droits-demarche...