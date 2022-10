L’offre “100 % Santé” permet de corriger sa vue, son audition ou restaurer ses dents sans frais. Or, en juillet, la DGCCRF révélait que 72 % des magasins d’optique et d’audition contrôlés n’étaient pas conformes. Explications et conseils pour bénéficier de ce contrat.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/droits-demarche...