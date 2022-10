A quoi servent les tests génétiques prédictifs ?

La génétique médicale a fait des progrès considérables ces dernières décennies, en particulier dans le cadre de la génétique prédictive. De plus en plus de gènes responsables de maladies ont été identifiés, et des tests prédictifs permettant de vérifier le statut génétique de personnes à risque de développer ces maladies ont été mis au point. Quels sont les différents types de tests prédictifs qui existent ? Dans quels cas sont-ils prescrits, et par qui ? Les réponses du Dr Patrice Bourgeois,...



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/examens-medicau...