Cabo Verde : les administrateurs de la Banque africaine de développement satisfaits du partenariat avec le pays et du niveau de mise en œuvre des projets

Sept administrateurs du Groupe de la Banque africaine de développement, ont achevé le 18 mars 2023, à Praïa, une mission de haut niveau, d’une semaine au Cabo Verde au cours de laquelle ils ont rencontré le président de la République, Jose Maria Neves et le Premier ministre, Ulisses Correia e Silva.« Nous sommes venus au Cabo Verde, désireux de voir une réussite et nous repartons avec une histoire inspirante », a déclaré à la fin de la mission, le porte-parole de la délégation, M. Ahmed Zayed.Les administrateurs ont enchaîné rencontres et visites de terrain afin d’évaluer l’action de la banque dans le pays et mieux appréhender ses perspectives de développement. « Avec les autorités du Cabo Verde, nous avons échangé sur une vision transformationnelle clairement articulée, mise en œuvre par un gouvernement dynamique et compétent. Le Cabo Verde profite de son positionnement réussi en tant que centre régional d’excellence en matière de numérisation, de bonne gouvernance et de formation de capital humain qualifié », s’est réjoui le porte-parole des administrateurs. Il a exprimé les « sincères remerciements » de la délégation au président, Jose Maria Neves, au Premier ministre, Ulisses Correia e Silva et au vice-Premier ministre et ministre des Finances, Olavo Avelino Garcia Correia, également gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Cabo Verde, ainsi qu’à toutes les autres autorités « pour l’accueil qui leur a été réservé et pour l’opportunité qui leur a été offerte d’apprécier la voie de développement inspirante empruntée par le pays ».