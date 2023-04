La Banque africaine de développement et ILX signent un partenariat pour mobiliser des capitaux institutionnels européens en faveur de projets durables en Afrique

La Banque africaine de développement et ILX Management B.V. (ILX) ont signé aujourd’hui un accord de partenariat visant à accroître les investissements et à stimuler la mobilisation de capitaux des investisseurs institutionnels en faveur des Objectifs de développement durable et des projets du secteur privé axés sur la lutte contre les changements climatiques en Afrique.La cérémonie de signature a eu lieu dans les bureaux d’ILX Management à Amsterdam, aux Pays-Bas.Les investisseurs d’ILX sont les gestionnaires d’actifs des fonds de pension néerlandais APG Asset Management (pour le compte d’ABP et de bpfBOUW) et Achmea Investment Management (pour le compte de Pensioenfonds Vervoer), ainsi que d’autres fonds de pension néerlandais et européens qui participent aux fonds successeurs d’ILX et qui devraient les rejoindre dans le futur. L’ILX Fund I propose une stratégie d’investissement dans le crédit privé évolutive d’un milliard de dollars à déployer dans les pays émergents et en développement, en cofinancement avec des banques multilatérales de développement et d’autres institutions financières de développement.Cet accord de coopération permet à la Banque africaine de développement de concrétiser son ambition de mobiliser des ressources financières auprès d’investisseurs institutionnels pour combler l’important déficit de financement nécessaire à la réalisation des cinq grandes priorités de la banque, les « High 5 » à savoir : « éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie », « nourrir l’Afrique », « industrialiser l’Afrique », « intégrer l’Afrique » et « améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ». Ce partenariat permettra à la banque et à ILX de soutenir des opérations non souveraines dans ces secteurs prioritaires clés. Les « High 5 » sont intrinsèquement liées aux Objectifs de développement durable (ODD).Dans le même temps, l’accord offre aux participants au fonds de pension d’ILX l’opportunité de bénéficier de la longue expérience de la Banque africaine de développement en matière d’investissement réussi dans des secteurs économiques clés à travers l’Afrique. Tous les investissements sous forme de prêts sont axés sur les Objectifs de développement durable ou la finance climatique, tout en offrant des rendements ajustés au risque attrayants, combinés à une solide protection environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).