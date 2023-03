Sénégal Stratégie pour la modernisation du Service public : 30 mesures prioritaires proposées

Le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos/Pse), le Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, en partenariat avec le Giz, ont organisé hier à Dakar, l’Atelier d’orientation stratégique de la réforme phare « Modernisation au service public ». À cet effet, la présentation de cinq jours de travaux a été faite par 75 acteurs. Les réflexions ont abouti d’après Khady Fall du Bos/Pse, à la proposition de 60 mesures pouvant concourir à une administration efficace et efficiente. 30 des 60 mesures sont classées prioritaires. Elles sont réparties dans trois catégories que sont la Gouvernance, la digitalisation et la gestion des ressources humaines. La Gouvernance dans cette stratégie élaborée propose la mise en place d’une politique d’accueil, d’information et d’orientation des usagers dans l’Administration, la facilitation de l’accès des services publics aux usagers (guichets uniques, simplification des procédures administratives).