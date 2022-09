Les ressources énergétiques renouvelables de l’Afrique offrent d’énormes opportunités d’investissement pour les entreprises japonaises —Akinwumi Adesina

Les entreprises japonaises devraient investir davantage en Afrique, où les opportunités d’investissement et le rendement des investissements sont parmi les plus élevés au monde, a exhorté M. Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, en s’adressant aux participants à la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD8).Vingt chefs d’État africains participent à la conférence qui se tient à Tunis, la capitale tunisienne, du 27 au 28 août.Des officiels et des chefs d’entreprise japonais, ainsi que des responsables d’organisations internationales, participent également à cette conférence.S’exprimant par visioconférence, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré que le Japon avait atteint son objectif de consacrer 20 milliards de dollars à l’Afrique dans le cadre de son secteur privé, objectif qu’il s’était fixé lors de la TICAD7 en 2019. M. Kishida a également annoncé de nouveaux engagements. Il a déclaré que le Japon « fournira un cofinancement allant jusqu’à 5 milliards de dollars, en partenariat avec la Banque africaine de développement, afin d’améliorer la vie des populations africaines. »