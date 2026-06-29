Combien de temps faut-il pour faire baisser sa glycémie naturellement ?

Une prise de sang de routine a révélé une glycémie élevée ? L'adoption de mesures hygiéno-diététiques - alimentation équilibrée, activité physique régulière - peut contribuer à la faire baisser et réduire le risque d'évolution vers un diabète de type 2. Explications avec le Pr Benjamin Bouillet, chef du service d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques du CHU de Dijon et coordinateur du groupe de travail du pied diabétique de la Société francophone du diabète.