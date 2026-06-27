La rhubarbe, connue pour être un légume-fruit peu sucré, présente certains avantages en cas de cholestérol. La diététicienne et nutritionniste Nathalie Negro nous explique lesquels.
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/regime-a...
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Politique - 27/06/2026
Tunisie : peine de prison confirmée par la justice contre le journaliste Zied El-Heni
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Peut-on manger de la rhubarbe en cas de cholestérol ?
La rhubarbe, connue pour être un légume-fruit peu sucré, présente certains avantages en cas de cholestérol. La diététicienne et nutritionniste Nathalie Negro nous explique lesquels.
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/regime-a...
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Santé / Bien-Être
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