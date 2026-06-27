Politique - 27/06/2026

Tunisie : peine de prison confirmée par la justice contre le journaliste Zied El-Heni

Connu pour ses critiques à l’égard du président tunisien, Kaïs Saïed, le journaliste était poursuivi pour des propos tenus à la suite de la condamnation de plusieurs de ses confrères. Il avait...

Le Burkina Faso rompt avec la France, après l’adoption d’une résolution critique contre la junte au Parlement européen

En Afrique du Sud, 15 000 Malawites ont quitté le pays avant des manifestations anti-immigrés

Economie - 12/06/2026

Après une introduction en Bourse record, SpaceX, la société de Musk, s'apprête à affronter un nouveau défi lors de ses débuts sur le marché

SpaceX SPCX.O devrait faire son entrée au Nasdaq vendredi après que les investisseurs ont injecté 75 milliards de dollars dans la plus grande introduction en Bourse de l'histoire , pariant que les...

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

International - 26/06/2026

Le Burkina Faso annonce "rompre ses relations diplomatiques" avec la France

Le pays accuse la France d'"activisme incessant" contre ses intérêts, après plusieurs années de fortes tensions entre les deux pays. Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/burkina-fa...

"Cette épidémie risque d'être la plus meurtrière de l'histoire d'Ebola", alerte le médecin Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018

Coupe du monde : on vous explique la polémique autour du "Match des fiertés" entre l'Egypte et l'Iran organisé à Seattle

Peut-on manger de la rhubarbe en cas de cholestérol ?



La rhubarbe, connue pour être un légume-fruit peu sucré, présente certains avantages en cas de cholestérol. La diététicienne et nutritionniste Nathalie Negro nous explique lesquels.



Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/regime-a...

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Santé / Bien-Être


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