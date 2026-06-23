De nombreuses personnes se tournent vers le curcuma pour préserver leur santé cardiovasculaire. Mais cette épice peut-elle vraiment contribuer à faire baisser la tension artérielle ?
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...
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Politique - 23/06/2026
15 voix contre 15: débuts chaotiques du projet de loi "Ripost" à l'Assemblée nationale
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Hypertension : le curcuma peut-il vraiment faire baisser la tension ?
De nombreuses personnes se tournent vers le curcuma pour préserver leur santé cardiovasculaire. Mais cette épice peut-elle vraiment contribuer à faire baisser la tension artérielle ?
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...
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Santé / Bien-Être
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