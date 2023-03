Éternuements, nez qui coule, yeux et gorge qui piquent… Les allergies respiratoires sont loin d’être de tout repos. Et la pollution atmosphérique ne fait malheureusement qu’aggraver les choses. Comment agit-elle exactement ? Et comment s’en protéger ? Explications et conseils du Dr Jean-Marie Nguyen, médecin allergologue.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/allerg...