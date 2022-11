L’œdème de Quincke se manifeste par un gonflement rapide de la peau et des muqueuses au niveau de la tête et du cou. Il est lié à une réaction inflammatoire ou allergique et nécessite une prise en charge rapide pour éviter tout effet secondaire délétère.

