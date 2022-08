Le sommeil se modifie à partir de 50 ans, dans sa qualité et dans ses rythmes. Pour mieux dormir, il faut adopter de nouvelles habitudes... et rester serein ! Comment retrouver un bon sommeil quand on prend de l'âge ? Nos experts nous livrent leurs conseils au cas par cas.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...