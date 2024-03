Comment se reposer sans dormir ?

Métro, boulot, dodo, tâches ménagères, vie sociale, familiale ... dans cette course contre la montre quotidienne, difficile de caser des nuits de 7 à 8 heures recommandées par les professionnels de santé ! A la clé : fatigue, difficulté d'attention, perte de vigilance, somnolence ... Est-il possible de récupérer en journée sans dormir ? Le repos peut-il compenser un manque de sommeil ? Les réponses de Caroline Rome, sophrologue spécialisée dans le sommeil et la vigilanc...



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/bien-dormir/com...