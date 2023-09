Cunni pendant les règles : Comment ? Quels risques ?

Faire l'amour pendant les règles est encore source de bien des tabous, et le cunnilingus bien plus encore. Les trois quarts des femmes déclarent ainsi n'avoir aucune relation sexuelle pendant leurs menstruations, à savoir trois à sept jours par mois ! Quels risques y a-t-il à faire ou recevoir un cunnilingus en période de règles ? Et quelle précaution si on souhaite le faire ? Les conseils de la Docteure Florence Lelièvre Médecin gynécologue sexologue en centre de santé...



Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...